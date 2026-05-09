Германия верит, что НАТО жива

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа намерена сохранить функционирование НАТО, несмотря на разногласия с США относительно конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

По словам канцлера, вступление Швеции и Финляндии укрепило европейскую составляющую НАТО. «Мы действительно готовы сохранить этот альянс в будущем», - сказал он.

Мерц отметил, что между Европой и США существуют разногласия, однако общей целью остается недопущение создания Ираном ядерного оружия.