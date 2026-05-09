Избран премьер-министр Венгрии

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр избран премьер-министром Венгрии. Политик сменил Виктора Орбана, который занимал этот пост 16 лет.

Состав нового парламента сформировали по итогам апрельских выборов. Мадьяр объявлял несколько кандидатов на министерские посты. К примеру, главой МИД Венгрии он предложил назначить Аниту Орбан, а главой Минюста — Мартона Меллетхей-Барну.

Возглавляемая Мадьяром партия получила в законодательном органе 141 из 199 мест, что дало ей конституционное большинство в две трети голосов.

Уходящее правительство Мадьяр ранее обвинял в растрате бюджета. Дефицит госбюджета Венгрии в 2026 году составит 6,8% от ВВП вместо запланированных 3,9%. Глава канцелярии премьера Гергели Гуляш опроверг заявление, объяснив, что после апрельских выборов власти приостановили новые расходы, а средства направляются только на обеспечение базовых служб.