В Петербурге задержали и увезли блокадницу

85-летняя Людмила Васильева, пережившая ребенком блокаду Ленинграда, вышла 9 мая к Соловецкому камню в Петербурге с плакатом: «Не прикрывайте свои преступления народной Победой». Васильева также принесла к мемориалу узникам ГУЛАГа букет цветов и свечу, пишут российские СМИ.

Васильеву задержали и отвезли в 43-й отдел полиции. Вместе с ней в полицию забрали журналиста, освещавшего акцию.

Из полиции Васильеву отпустили без составления протокола об административном правонарушении. От нее требовали написать объяснительную, но она отказалась, сославшись на 51 статью Конституции РФ, в которой записано. что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого».

Людмила Васильева регулярно устраивает антивоенные акции. Ее неоднократно задерживали. В 2024 году она собиралась участвовать в выборах губернатора Петербурга, но не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения. В марте 2026 года записала видеообращение, в котором призвала к тихому протесту. На видео Васильева показала ромашку, «простой цветок мира». Букет ромашек она принесла и 9 мая к Соловецкому камню.