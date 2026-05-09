Путин еще раз окольцовывает Москву

Вокруг Москвы формируется дополнительное «кольцо» противовоздушной обороны. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки, речь идет о наращивании позиций, прежде всего с зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь».

Первую башню в рамках этого «кольца» удалось зафиксировать еще 16 февраля — тогда она была обнаружена при геолокации фотографии следа от ракеты ПВО в районе Каширы. С тех пор количество подобных позиций продолжает расти. Всего с 2023 года вокруг Москвы размещено уже более 100 систем ПВО, отмечает издание.

5 мая Bild писала, что Кремль на фоне растущих угроз со стороны Украины превращает столицу в крепость, формируя эшелонированную противовоздушную оборону. Согласно спутниковым снимкам, в 2025 году рядом с городом дополнительно установили 43 вышки с «Панцирями-С1». ЗРПК при этом перебрасываются в том числе из других регионов.

Новые позиции появились рядом с Зеленоградом, Подольском, внутри развязки на ЦКАД в районе Гжели, на территории бывшего радиотехнического центра под Наро-Фоминском и возле стрелкового полигона ЦНИИточмаш. Кроме того, несколько площадок установили у аэропортов Домодедово и Жуковский.