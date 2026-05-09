Что ждет «незаконнорожденные» бакинские дома?

Судьба домов без документов в Азербайджане, особенно вопрос их подключения к коммунальным услугам, снова оказалась в центре внимания.
Напомним, в октябре 2023 года было принято решение, ограничивающее подключение таких строений к коммунальным сетям. Это касается и старых построек, которые были возведены, но так и не получили доступа к воде, газу или электричеству.
Как сообщает haqqin.az, сегодня в стране десятки тысяч квартир, частных домов и объектов существуют лишь де-факто, поскольку не зарегистрированы в государственной базе данных.
По приблизительным оценкам, только в Баку и на Апшеронском полуострове насчитывается около 500 тысяч строений без документов или таких домов, которые невозможно оформить. Официальные лица признают, что реальная цифра может быть выше. Ограничение на подключение коммунальных услуг направлено на то, чтобы сдерживать незаконное строительство и усилить контроль над соблюдением градостроительных норм.
Председатель Агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в недавнем интервью снова поднял тему обеспечения коммунальными услугами домов без документов. Он напомнил, что подключение таких строений к воде, газу и электричеству запрещено и что за это теперь предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, данная мера носит предупредительный характер: люди должны понимать, что, если построят дом без документов, пользоваться коммунальными услугами они не смогут. Поэтому граждане должны учитывать это еще до начала строительства.
Ранее Микаилов уже говорил о проблемах, которые создают незаконные постройки. По его словам, дома, возведенные над коллекторами или водопроводными магистралями, приводят к серьезным последствиям. Именно жители таких районов сильнее всего пострадали во время последних дождей.
Наблюдения показывают, что в ряде случаев в домах без документов незаконно устанавливают счетчики или самовольно прокладывают коммуникации. Официальные органы периодически сообщают о таких фактах. Однако в соцсетях по-прежнему распространяются ложные обещания мошенников. Особенно много подобных объявлений в TikTok, где утверждают, что якобы скоро будет принято решение о подключении домов без документов к коммунальным сетям, прежде всего к газовым линиям. Судя по комментариям, люди, которым сложно оформить документы, легко становятся жертвами таких уловок.
Эксперты считают, что снести незаконные дома в большинстве случаев невозможно, поэтому необходимо искать реальные варианты решения проблемы. Многие связывают надежды с тем, что нынешний год объявлен Годом градостроительства и архитектуры, и ожидают начала нового этапа в оформлении документов на такие строения. Особенно активно обсуждается возможность подключения к коммунальным услугам домов, построенных до вступления в силу нынешнего решения. Это могло бы улучшить социальное положение малообеспеченных семей и увеличить поступления в госбюджет.
Эксперт Рамиль Османлы напомнил, что еще при принятии решения в октябре 2023 года власти заявляли о намерении отдельно рассмотреть вопрос оформления документов на самовольные постройки.
По его словам, в нынешней ситуации появились и те, кто пытается воспользоваться сложившейся ситуацией. Некоторые обеспечивают незаконное подключение к коммунальным сетям разными способами. Поэтому, считает Османлы, принятое решение необходимо пересмотреть, чтобы дать возможность другим семьям, особенно малообеспеченным, легально подключиться к коммунальным услугам.