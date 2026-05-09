Что ждет «незаконнорожденные» бакинские дома?

Судьба домов без документов в Азербайджане, особенно вопрос их подключения к коммунальным услугам, снова оказалась в центре внимания. Напомним, в октябре 2023 года было принято решение, ограничивающее подключение таких строений к коммунальным сетям. Это касается и старых построек, которые были возведены, но так и не получили доступа к воде, газу или электричеству. Как сообщает haqqin.az, сегодня в стране десятки тысяч квартир, частных домов и объектов существуют лишь де-факто, поскольку не зарегистрированы в государственной базе данных.

По приблизительным оценкам, только в Баку и на Апшеронском полуострове насчитывается около 500 тысяч строений без документов или таких домов, которые невозможно оформить. Официальные лица признают, что реальная цифра может быть выше. Ограничение на подключение коммунальных услуг направлено на то, чтобы сдерживать незаконное строительство и усилить контроль над соблюдением градостроительных норм. Председатель Агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в недавнем интервью снова поднял тему обеспечения коммунальными услугами домов без документов. Он напомнил, что подключение таких строений к воде, газу и электричеству запрещено и что за это теперь предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, данная мера носит предупредительный характер: люди должны понимать, что, если построят дом без документов, пользоваться коммунальными услугами они не смогут. Поэтому граждане должны учитывать это еще до начала строительства. Ранее Микаилов уже говорил о проблемах, которые создают незаконные постройки. По его словам, дома, возведенные над коллекторами или водопроводными магистралями, приводят к серьезным последствиям. Именно жители таких районов сильнее всего пострадали во время последних дождей.