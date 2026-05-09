Ушаков: Россия и США два дня обсуждали майское перемирие в Украине

Россия и США два дня обсуждали перемирие в Украине в честь Дня Победы. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно давал понять: если украинский лидер действительно хочет переговоров, президент России готов его принять.