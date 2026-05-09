Ушаков: Россия и США два дня обсуждали майское перемирие в Украине

Россия и США два дня обсуждали перемирие в Украине в честь Дня Победы. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно давал понять: если украинский лидер действительно хочет переговоров, президент России готов его принять.
Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 (01:00 по Баку) 8 мая по 10 мая. Российское Минобороны уточнило, что на это время приостанавливаются удары ракетными войсками, артиллерией, оружием большой дальности и беспилотниками по украинским военным объектам и инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет соблюдать перемирие 9 мая, если Россия сделает то же самое. Позднее президент США Дональд Трамп предложил продлить режим тишины до 11 мая, и обе стороны конфликта согласились с этой инициативой.