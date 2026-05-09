Британия направит в Ормуз «Дракона»

Великобритания намерена направить один из своих военных кораблей на Ближний Восток в рамках подготовки к европейской миссии по сопровождению судов через Ормузский пролив после достижения устойчивого прекращения огня в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в состав британской миссии может войти эсминец HMS Dragon класса Type 45, предназначенный для перехвата ракет и противовоздушной обороны.

Предполагается, что миссия будет носить оборонительный характер и будет направлена на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

При этом реализация операции начнется только после достижения стабильного перемирия или заключения мирного соглашения.