Контроль по-китайски

Иранские органы безопасности проводят политику контроля над интернетом по китайскому образцу. Об этом заявил заместитель министра информации и коммуникаций Ирана Эхсан Чицаз, сообщает Iran International.

Он заявил, что иранские силовые структуры стремятся внедрить в Иране модель ограничения доступа к интернету по китайскому образцу, и предупредил, что неравный доступ населения к Сети может усилить социальное недовольство и создать проблемы в сфере безопасности.

Замминистра считает, что предложенный подход может углубить раскол между группами с привилегированным доступом в интернет и обычными пользователями.