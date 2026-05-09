Мерц: Сила НАТО не в численности войск

Канцлер Германии Фридрих Мерц не считает тревожным сигналом для европейской безопасности решение президента США о сокращении американского контингента в Германии. Об этом Мерц сказал на совместном с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-брифинге в Стокгольме 9 мая.
Канцлера спросили, насколько значительные риски безопасности для Европы создает решение (президента США Дональда) Трампа о выводе из Германии около 5 тысяч американских военных.
«Сила НАТО зависит не от численности присутствующих войск, а от того, есть ли единая цель. А у нас все еще общая цель. Я не сомневаюсь, что Америка очень заинтересована в том, чтобы иметь сильный «европейский» блок стран НАТО на своей стороне. Как и наоборот – мы остаемся заинтересованными в том, чтобы иметь американскую армию и военную поддержку на нашей стороне», – ответил Мерц.
«Перед нами стоят те же вызовы – и на европейском континенте, и за его пределами. Поэтому я не сомневаюсь, что впереди у НАТО хорошее будущее», – добавил он.
Напомним, в начале мая в Пентагоне анонсировали вывод 5 тысяч военнослужащих из Германии. Объявляя это решение, высокопоставленный чиновник минобороны заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана разочаровала Соединенные Штаты, а риторика руководства страны была неуместной.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение американского военного присутствия в ФРГ будет еще большим.
Союзники США в Европе ожидают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выведет с континента более 5 тыс. американских военнослужащих. Об этом пишет Bloomberg.
«Высокопоставленные дипломаты стран-союзников НАТО прогнозируют, что Трамп объявит о дальнейшем сокращении военного контингента, возможно, включая Италию, и отменит план размещения ракет дальнего радиуса действия в Германии периода президентства Джо Байдена», - пишет агентство.
Другие сценарии включают прекращение участия США в некоторых военных учениях и перенаправление сил из стран, которыми они недовольны, в другие, которые считаются более поддерживающими президента. Эта идея уходит корнями еще в первый срок Трампа, когда он рассматривал возможность отправки большего количества войск в Польшу.
По словам источников, их прогнозы относительно вывода войск основывались на публичных комментариях Трампа и разговорах, которые должностные лица альянса вели с американскими коллегами относительно своих будущих планов по НАТО.
Эти шаги стали бы очередным сигналом недовольства Трампа некоторыми союзниками по НАТО, такими как Германия и Испания, из-за того, что он считает недостаточной помощь для войны США и Израиля против Ирана.
Альянсу еще не сообщили, какое подразделение будет выведено из Германии, но официальные лица считают, что США рассматривают варианты быстрого вывода войск. Испания, вызвавшая особый гнев Трампа, также была единственной страной, которой было предоставлено освобождение от нового целевого показателя расходов НАТО на оборону в 5%, что привело к спекуляциям о том, что Штаты могут сократить свое присутствие на базах Рота или Морон.
В настоящее время на континенте размещено около 85 000 военнослужащих США — это количество со временем колеблется, так как подразделения возвращаются домой или США усиливают свое присутствие для военных учений. Базы, разбросанные по всей Европе, служат плацдармом для быстрого развертывания на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии.