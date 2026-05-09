Мерц: Сила НАТО не в численности войск

Канцлер Германии Фридрих Мерц не считает тревожным сигналом для европейской безопасности решение президента США о сокращении американского контингента в Германии. Об этом Мерц сказал на совместном с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-брифинге в Стокгольме 9 мая.

Канцлера спросили, насколько значительные риски безопасности для Европы создает решение (президента США Дональда) Трампа о выводе из Германии около 5 тысяч американских военных.

«Сила НАТО зависит не от численности присутствующих войск, а от того, есть ли единая цель. А у нас все еще общая цель. Я не сомневаюсь, что Америка очень заинтересована в том, чтобы иметь сильный «европейский» блок стран НАТО на своей стороне. Как и наоборот – мы остаемся заинтересованными в том, чтобы иметь американскую армию и военную поддержку на нашей стороне», – ответил Мерц.

«Перед нами стоят те же вызовы – и на европейском континенте, и за его пределами. Поэтому я не сомневаюсь, что впереди у НАТО хорошее будущее», – добавил он.

Напомним, в начале мая в Пентагоне анонсировали вывод 5 тысяч военнослужащих из Германии. Объявляя это решение, высокопоставленный чиновник минобороны заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана разочаровала Соединенные Штаты, а риторика руководства страны была неуместной.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение американского военного присутствия в ФРГ будет еще большим.