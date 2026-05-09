В Риме задержан экс-посол за незаконную выдачу виз россиянам

По данным следствия, бывший посол Италии и его сообщница-россиянка выдавали долгосрочные шенгенские визы гражданам РФ в обход правил. За это им платили незаконные сборы в размере до 16 тысяч евро, пишет La Repubblica.

В Риме задержан бывший посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе по обвинению в незаконном оформлении шенгенских виз гражданам РФ. Отстраненный от занимаемой должности еще в декабре 2025 года дипломат помещен в камеру предварительного заключения до завершения расследования, пишет итальянское издание. Задержание было произведено в четверг по решению суда, расследование ведет прокуратура Рима.

Бывшего посла подозревают в организации схемы незаконного оформления шенгенских виз, пособничестве нелегальной иммиграции и коррупции. По версии следствия, занявший свой пост 2 декабря 2024 года дипломат «лично взял под свой контроль работу визового отдела» и в середине того же месяца распорядился принять на работу в этот отдел гражданку РФ Татьяну Тараканову, имеющую также итальянский паспорт и проживавшую в Болгарии. Ранее она уже работала вместе с Пападиа в годы его службы в итальянском консульстве в Москве.

Пападиа при содействии Таракановой получал дополнительные сборы от 4 до 16 тысяч евро с человека за выдачу долгосрочных туристических виз сроком от одного до трех лет, тогда как обычные сборы составляют от 45 до 60 евро. Благодаря незаконной схеме визы могли получать и те граждане РФ, которые не соответствовали необходимым критериям для въезда в шенгенскую зону, пишет La Repubblica.

При этом были задействованы три московских турагентства - Happy Travel, Visa4You и Park Lane, зарегистрированные по одному адресу. Некоторые заявления на визу подавались через Telegram, оформляли их вне официальных процедур.

Таким образом смогли получить «шенген» и въехать в Италию по меньшей мере 95 российских граждан, не выполнив обязательных требований, в частности, проживание в консульском округе (в данном случае - в Узбекистане), наличие подписанных заявителем документов (подпись не может быть идентичной подписи в паспорте) и личное присутствие в консульстве.

Расследование началось после визита в итальянское посольство представителей генеральной инспекции МИД в июле 2025 года. В целом следователи изучают около 400 визовых дел и проверяют активы Пападиа на сумму примерно 3 млн евро. Он утверждает, что получил все в наследство.

Среди прочего в ходе расследования было выявлено, что в 81 случае имена подававших на визу граждан РФ отсутствуют в журнале регистрации посетителей посольства, что указывает на то, что они лично там не появлялись. Кроме того, сообщается, что агентство Visa Concord travel в период с января по июнь 2025 года совершило банковские переводы на болгарский счет Таракановой на сумму 23 600 евро, фиктивно оформив их как заем под проценты, пишет газета.

На встрече с инспекторами Пападиа, работавший в 2012-2017 годах генеральным консулом Италии в Москве, «заикался» и «не мог вымолвить ни слова», сообщает La Repubblica.