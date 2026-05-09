Иранские футболисты выдвигают требования

Федерация футбола Ирана потребовала гарантий для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года и выдвинула 10 условий, включая выдачу виз, уважение к персоналу, иранскому флагу и национальному гимну. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Мы обязательно примем участие в чемпионате мира 2026 года, но страны-хозяйки должны учесть наши опасения, - говорится в заявлении Федерации футбола Ирана, которое приводит издание. - Мы примем участие в турнире, но не откажемся от своих убеждений, культуры и взглядов».

Выдвинутые иранской стороной условия включают в себя выдачу виз игрокам и членам тренерского штаба, проходившим военную службу в Корпусе стражей исламской революции, а также уважительное отношение к персоналу, иранскому флагу и национальному гимну, высокий уровень безопасности в аэропортах, отелях и вдоль маршрутов, ведущих к стадионам, где будет играть команда.