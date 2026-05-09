Перепост Трампа

Президент США Дональд Трамп повторно перепостил статью Just the News, в которой цитировался опрос Napolitan News, показавший, что 53% американских избирателей считают предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия более важным, чем быстрое прекращение боевых действий. Трамп назвал эти результаты «очень важными», заявив: «Вот на какой позиции стоит наша страна!!!»

В статье говорилось, что 60% избирателей также отдали приоритет предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия перед стабилизацией цен на энергоносители в США.

Издание Just the News сообщило, что опрос также показал растущий скептицизм в отношении НАТО: 38% избирателей считают, что США должны защищать альянс в случае нападения, а 32% уверены, что Штаты должны полностью выйти из него.