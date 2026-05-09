В СГБ отметили 103-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

В связи со 103-й годовщиной со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, почетного руководителя органов безопасности Азербайджана общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и личный состав службы с глубоким уважением почтили его светлую память в Аллее почетного захоронения. Цветы также были возложены к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Продолжившееся в актовом зале СГБ мероприятие началось с минуты молчания в память о великом лидере и шехидах, отдавших свои жизни во имя суверенитета нашей страны, после чего прозвучал государственный гимн. Выступивший с докладом начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил богатый 25-летний период деятельности гениального руководителя в органах безопасности, подчеркнув, что национализация и перестройка этой важной структуры в духе идеологии азербайджанства стали результатом твердой воли дальновидного политика Гейдара Алиева.