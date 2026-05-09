В СГБ отметили 103-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

В связи со 103-й годовщиной со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, почетного руководителя органов безопасности Азербайджана общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и личный состав службы с глубоким уважением почтили его светлую память в Аллее почетного захоронения.
Цветы также были возложены к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Продолжившееся в актовом зале СГБ мероприятие началось с минуты молчания в память о великом лидере и шехидах, отдавших свои жизни во имя суверенитета нашей страны, после чего прозвучал государственный гимн.
Выступивший с докладом начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил богатый 25-летний период деятельности гениального руководителя в органах безопасности, подчеркнув, что национализация и перестройка этой важной структуры в духе идеологии азербайджанства стали результатом твердой воли дальновидного политика Гейдара Алиева.
Начальник службы также подчеркнул, что под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс великого лидера, страна достигла исторических успехов во всех сферах, а органы безопасности благодаря особому вниманию и заботе главы государства вступили в качественно новый этап развития.
Генерал-полковник Али Нагиев заявил, что и впредь они будут с высокой ответственностью выполнять возложенные на них задачи по защите государственности и обеспечению национальной безопасности.
Мероприятие завершилось награждением сотрудников СГБ, отличившихся на службе и удостоенных высоких государственных наград.