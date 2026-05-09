Иран предупреждает и Эмираты

Депутат иранского парламента Рухолла Мотефакер Азад предостерег Объединенные Арабские Эмираты от сближения с Соединенными Штатами и Израилем в войне, заявив, что Абу-Даби следует избегать конфронтации, выходящей за рамки его возможностей. Об этом сообщает Iran International.

По его словам, если ОАЭ будут обладать «стратегической рациональностью», они не станут подвергать себя опасности, превышающей их способность действовать «в интересах Израиля и Америки», что не удалось в этом конфликте. «ОАЭ не входят в состав исламской республики», — заявил иранский парламентарий. Он добавил, что эмиратские чиновники должны понимать «правила этой войны» и избегать вмешательства в ситуацию, «выходящую за рамки их возможностей и масштабов».

*** 20:04 Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Азизи предостерег Бахрейн от поддержки инициированного США проекта резолюции Совета Безопасности ООН, призывающего Иран прекратить нападения и угрозы в отношении судов в Ормузском проливе.