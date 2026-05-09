USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев выступил в Джебраиле
Новость дня
Алиев выступил в Джебраиле

Иран предупреждает и Эмираты

обновлено 20:25
20:25 674

Депутат иранского парламента Рухолла Мотефакер Азад предостерег Объединенные Арабские Эмираты от сближения с Соединенными Штатами и Израилем в войне, заявив, что Абу-Даби следует избегать конфронтации, выходящей за рамки его возможностей. Об этом сообщает Iran International.

По его словам, если ОАЭ будут обладать «стратегической рациональностью», они не станут подвергать себя опасности, превышающей их способность действовать «в интересах Израиля и Америки», что не удалось в этом конфликте.

«ОАЭ не входят в состав исламской республики», — заявил иранский парламентарий.

Он добавил, что эмиратские чиновники должны понимать «правила этой войны» и избегать вмешательства в ситуацию, «выходящую за рамки их возможностей и масштабов».

*** 20:04

Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Азизи предостерег Бахрейн от поддержки инициированного США проекта резолюции Совета Безопасности ООН, призывающего Иран прекратить нападения и угрозы в отношении судов в Ормузском проливе.

«Тегеран предупреждает «микроскопический» Бахрейн и другие правительства, поддерживающие резолюцию США, о серьезных последствиях за их действия», — написал Азизи в Х.

«Не закрывайте для себя навсегда двери Ормузского пролива», — добавил он.

Предупреждение прозвучало после того, как Бахрейн и Соединенные Штаты распространили проект резолюции Совета Безопасности, призывающий Иран прекратить нападения и угрозы в отношении коммерческого судоходства в Ормузском проливе, ключевом маршруте для глобальных потоков нефти и газа.

Согласно данным ООН, текст поддерживается Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Иран предупреждает и Эмираты
Иран предупреждает и Эмираты обновлено 20:25
20:25 676
Ильхам Алиев на открытии подстанции «Шафаг»
Ильхам Алиев на открытии подстанции «Шафаг» ФОТО
19:58 486
В СГБ отметили 103-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
В СГБ отметили 103-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева ФОТО
19:53 394
Дизель из Азербайджана в Армению
Дизель из Азербайджана в Армению
19:27 535
Ушаков: Фицо ничего не передавал Путину от Зеленского
Ушаков: Фицо ничего не передавал Путину от Зеленского видео; обновлено 18:54
18:54 3909
Алиев выступил в Джебраиле
Алиев выступил в Джебраиле обновлено 17:58; фото
17:58 6670
Путин еще раз окольцовывает Москву
Путин еще раз окольцовывает Москву
17:30 3026
В Петербурге задержали и увезли блокадницу
В Петербурге задержали и увезли блокадницу
17:05 3007
Избран премьер-министр Венгрии
Избран премьер-министр Венгрии
16:49 2087
В Польше нашли беспилотник с надписью на кириллице
В Польше нашли беспилотник с надписью на кириллице
16:25 1620
Пригожин в центре Петербурга
Пригожин в центре Петербурга фото
16:13 4521

ЭТО ВАЖНО

Иран предупреждает и Эмираты
Иран предупреждает и Эмираты обновлено 20:25
20:25 676
Ильхам Алиев на открытии подстанции «Шафаг»
Ильхам Алиев на открытии подстанции «Шафаг» ФОТО
19:58 486
В СГБ отметили 103-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
В СГБ отметили 103-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева ФОТО
19:53 394
Дизель из Азербайджана в Армению
Дизель из Азербайджана в Армению
19:27 535
Ушаков: Фицо ничего не передавал Путину от Зеленского
Ушаков: Фицо ничего не передавал Путину от Зеленского видео; обновлено 18:54
18:54 3909
Алиев выступил в Джебраиле
Алиев выступил в Джебраиле обновлено 17:58; фото
17:58 6670
Путин еще раз окольцовывает Москву
Путин еще раз окольцовывает Москву
17:30 3026
В Петербурге задержали и увезли блокадницу
В Петербурге задержали и увезли блокадницу
17:05 3007
Избран премьер-министр Венгрии
Избран премьер-министр Венгрии
16:49 2087
В Польше нашли беспилотник с надписью на кириллице
В Польше нашли беспилотник с надписью на кириллице
16:25 1620
Пригожин в центре Петербурга
Пригожин в центре Петербурга фото
16:13 4521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться