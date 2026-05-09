Турция обеспокоена атаками Ирана на Эрбиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу нападений на Эрбиль и другие районы иракской территории во время войны с Ираном, заявив, что Анкара не хочет распространения конфликта на другие страны региона.

Как сообщило Управление по связям с общественностью администрации президента Турции, Эрдоган сделал эти заявления во время встречи в Стамбуле с Масруром Барзани, премьер-министром регионального правительства Иракского Курдистана.

Эрбиль и базы иранских курдских оппозиционных партий в Иракском Курдистане неоднократно подвергались ракетным и беспилотным атакам со стороны исламской республики с начала войны США и Израиля с Ираном.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит проявлять солидарность с региональным правительством Иракского Курдистана в текущий период. Стороны также обсудили события в Ираке, региональную стабильность, торговлю, транспорт и энергетическое сотрудничество.