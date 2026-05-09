Венесуэла рассталась со своим ураном

Спустя 35 лет после вывода из эксплуатации исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле 13,5 кг обогащенного урана были отправлены в Соединенные Штаты.

Эксперты из Венесуэлы и США извлекли обогащенный до 20 процентов уран из реактора, поместили в специальный контейнер и провезли более 160 км по суше до побережья, где материал был погружен на британский корабль и транспортирован в США, сообщило американское посольство в Каракасе.

Теперь обогащенный уран будет подготовлен к переработке и повторному использованию на ядерном объекте «Саванна-Ривер» в Южной Каролине.

Операция, в которой также участвовали эксперты из Великобритании и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), продолжалась шесть недель, заявило министерство энергетики США. «Безопасный вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы посылает миру еще один сигнал о восстановлении и обновлении Венесуэлы», - заявил глава Национального управления по ядерной безопасности в министерстве энергетики США Брэндон Уильямс.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что МАГАТЭ неоднократно указывало на необходимость вывоза высокообогащенного урана из страны. По его словам, очередным наглядным подтверждением сопутствующих рисков послужило задержание американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в ходе которого атакам подверглись объекты, расположенные в непосредственной близости от старого исследовательского реактора.

Реактор RV-1 стал одним из первых ядерных реакторов в Латинской Америке. Ядерные исследования проводились на его базе с 1960 по 1991 год. Для этих целей уран обогащался до 20 процентов. Отметим, что для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный более чем на 90 процентов.