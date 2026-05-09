Морская блокада Ирана: минус 4 судна

Американские военные после начала морской блокады Ирана 13 апреля перенаправили 58 танкеров и вывели из строя 4 судна, которые якобы пытались ее нарушить. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«ВС США сохраняют в силе морскую блокаду Ирана. В период с 13 апреля по сегодняшний день силы CENTCOM перенаправили 58 торговых судов и вывели из строя четыре [судна], пытавшихся зайти или покинуть иранские порты», - говорится в заявлении командования в X.

Американские военные начали морскую блокаду Ирана 13 апреля. В Центральном командовании ВС США заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты исламской республики, а также пытаются отойти от ее берегов.