Нефти в мире все меньше

Мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами на фоне ограничения поставок из Персидского залива в связи с войной в Иране, сообщает Bloomberg.

Стремительное истощение запасов означает, что риск еще более резких ценовых скачков и дефицита становится еще ближе, а у государств и отраслей остается все меньше возможностей смягчить последствия потери более миллиарда баррелей поставок, указывает агентство.

В период с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки, что значительно превышает предыдущий рекорд квартального снижения, зафиксированный в данных Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Bloomberg со ссылкой на оценки Morgan Stanley.

По данным Goldman Sachs, есть некоторые признаки того, что снижение запасов могло немного замедлиться в последние дни, говорится в материале. Банк указал на ослабление спроса со стороны Китая, который является крупнейшим мировым импортером нефти. Однако видимые мировые запасы сырья уже близки к самому низкому уровню с 2018 года, заметили в Goldman Sachs.

6 мая агентство Bloomberg сообщило о падении добычи нефти в странах ОПЕК в апреле до 36-летнего минимума. В материале отмечалось, что падение составило 420 000 баррелей в сутки, до 20,55 млн баррелей, на фоне значительных потерь в Кувейте и Иране.