Мадьяр указал президенту на дверь

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока немедленно уйти в отставку. Выступая на первом заседании парламента нового созыва, Мадьяр утверждал, что глава государства не имеет права занимать свой пост, поскольку в последние годы покрывал правонарушения предыдущего правительства Виктора Орбана.

«Тамаш Шуйок должен не мешать демократическому обновлению Венгрии и уйти в отставку не позднее 31 мая», - заявил Мадьяр. Он обвинил Шуйока в том, что вместо того, чтобы служить гарантом конституции и соблюдения законности, он не препятствовал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой областях.

«Тамаш Шуйок сегодня говорил о том, что он представляет всю нацию, и говорил о верховенстве права. Он забеспокоился об этом впервые за последние два года, хотя молчал, когда премьер-министром был Виктор Орбан», - сказал Мадьяр.

По его мнению, Шуйок, занявший свой пост в 2024 году, не принял мер, «когда Орбан угрожал судьям», когда «правительство использовало спецслужбы против крупнейшей оппозиционной партии», когда происходили «растраты государственных средств». «Он не стал препятствовать принятию антиконституционных законов и не сопротивлялся правовой тирании», - заявил премьер, выступление которого транслировали национальные телеканалы.

Сразу после победы возглавляемой им партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля Мадьяр уже призывал Шуйока добровольно уйти в отставку, объясняя этот тем, что тот якобы является ставленником Орбана и его партии ФИДЕС. При этом он угрожал в случае отказа использовать против президента все доступные правовые и административные средства.