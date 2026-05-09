«Лайнер смерти» держит курс на Тенерифе: объявлена срочная эвакуация

Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды срочно направляют самолеты для эвакуации своих граждан из круизного лайнера, направляющегося к острову Тенерифе через вспышку смертельного хантавируса.

Пять европейских государств и ЕС отправляют спецрейсы для спасения пассажиров судна MV Hondius из-за вспышки хантавируса и угрозы мощного шторма.

По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, в дополнение к национальным рейсам, Европейский Союз отправляет еще два самолета для остальных находящихся на борту европейцев. Соединенные Штаты и Великобритания также подтвердили подготовку планов эвакуации для граждан стран, не входящих в ЕС и не имеющих возможности самостоятельно обеспечить авиатранспорт, сообщает Reuters.

Спасательная операция приобрела международный масштаб. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреис прибыл в Мадрид в субботу днем для встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

После переговоров глава ВОЗ вместе с министрами внутренних дел и здравоохранения Испании отправится непосредственно в Тенерифе. Судно MV Hondius, как ожидается, бросит якорь у острова в период между 03:00 и 05:00 по Гринвичу (GMT) (07:00 – 09:00 по бакинскому времени) в воскресенье.

Местные власти установили строгий временной лимит для вывоза людей. Операция должна завершиться в период между полуднем и второй половиной дня понедельника. Это связано с прогнозируемым ухудшением погодных условий: причина спешки – приближение сильного шторма.

Если пассажиры не успеют покинуть судно до вечера понедельника, они могут остаться заблокированными на лайнере на длительный срок.

Что известно о смертельном вирусе на борту

Роскошный лайнер MV Hondius отправился в Испанию от побережья Кабо-Верде в среду. Решение об эвакуации было принято после того, как ВОЗ и ЕС обратились к испанским властям с просьбой вмешаться из-за вспышки инфекции.

Текущая ситуация с заболеваемостью:

Жертвы: три человека уже умерли (супруги из Нидерландов и один гражданин Германии).

Заболевшие: в общей сложности выявлено восемь случаев болезни.

Подтверждение: у шести человек диагноз «хантавирус» подтвержден официально, еще двое имеют подозрение на инфицирование.

Хантавирус – это острая инфекционная болезнь, которая обычно передается людям через контакт с грызунами (их слюной, мочой или пометом). Хотя передача от человека к человеку считается редким явлением, в этом случае ситуация вызывает серьезную обеспокоенность врачей из-за замкнутого пространства судна.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия уточнила, что эвакуации подлежат все пассажиры и 17 членов экипажа. Однако судно не останется пустым: 30 членов экипажа останутся на борту, чтобы доставить лайнер в Нидерланды.