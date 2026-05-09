«Лайнер смерти» держит курс на Тенерифе: объявлена срочная эвакуация

Пять европейских государств и ЕС отправляют спецрейсы для спасения пассажиров судна MV Hondius из-за вспышки хантавируса и угрозы мощного шторма.
Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды срочно направляют самолеты для эвакуации своих граждан из круизного лайнера, направляющегося к острову Тенерифе через вспышку смертельного хантавируса.
По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, в дополнение к национальным рейсам, Европейский Союз отправляет еще два самолета для остальных находящихся на борту европейцев. Соединенные Штаты и Великобритания также подтвердили подготовку планов эвакуации для граждан стран, не входящих в ЕС и не имеющих возможности самостоятельно обеспечить авиатранспорт, сообщает Reuters.
Спасательная операция приобрела международный масштаб. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреис прибыл в Мадрид в субботу днем для встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
После переговоров глава ВОЗ вместе с министрами внутренних дел и здравоохранения Испании отправится непосредственно в Тенерифе. Судно MV Hondius, как ожидается, бросит якорь у острова в период между 03:00 и 05:00 по Гринвичу (GMT) (07:00 – 09:00 по бакинскому времени) в воскресенье.
Местные власти установили строгий временной лимит для вывоза людей. Операция должна завершиться в период между полуднем и второй половиной дня понедельника. Это связано с прогнозируемым ухудшением погодных условий: причина спешки – приближение сильного шторма.
Если пассажиры не успеют покинуть судно до вечера понедельника, они могут остаться заблокированными на лайнере на длительный срок.
Что известно о смертельном вирусе на борту
Роскошный лайнер MV Hondius отправился в Испанию от побережья Кабо-Верде в среду. Решение об эвакуации было принято после того, как ВОЗ и ЕС обратились к испанским властям с просьбой вмешаться из-за вспышки инфекции.
Текущая ситуация с заболеваемостью:
Жертвы: три человека уже умерли (супруги из Нидерландов и один гражданин Германии).
Заболевшие: в общей сложности выявлено восемь случаев болезни.
Подтверждение: у шести человек диагноз «хантавирус» подтвержден официально, еще двое имеют подозрение на инфицирование.
Хантавирус – это острая инфекционная болезнь, которая обычно передается людям через контакт с грызунами (их слюной, мочой или пометом). Хотя передача от человека к человеку считается редким явлением, в этом случае ситуация вызывает серьезную обеспокоенность врачей из-за замкнутого пространства судна.
Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия уточнила, что эвакуации подлежат все пассажиры и 17 членов экипажа. Однако судно не останется пустым: 30 членов экипажа останутся на борту, чтобы доставить лайнер в Нидерланды.
*** 21:20
Правительство Испании по согласованию со Всемирной организацией здравоохранения разрешило пассажирам круизного лайнера MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса, высадиться в порту Гранадилья на юго-востоке Тенерифе. Об этом сообщает Euronews.
Судно начало рейс из Кабо-Верде, где по болезни ранее эвакуировали трех человек. В настоящее время испанские власти готовятся принять более 140 пассажиров и членов экипажа. Медицинские работники планируют провести тщательную эвакуацию, которую министр здравоохранения Испании назвал беспрецедентной операцией.
Весь процесс должен быть завершен в течение 24 часов после прибытия судна в воскресенье, 10 мая, поскольку позже погодные условия могут заблокировать порт на несколько дней или недель.
Представитель регионального правительства Альфонсо Кабельо отметил, что единственное окно возможностей откроется около 12:00 (16:00 по Баку) воскресенья и продлится до смены погоды в понедельник.
В то же время Соединенные Штаты Америки согласились отправить самолет для переправки около 17 находящихся на борту американцев. После возвращения их поместят на карантин в Национальном карантинном подразделении Медицинского центра Университета Небраски и Nebraska Medicine.
У пассажиров нет симптомов заболевания, а срок изоляции врачи определят после проведения оценки их состояния. Специализированный блок в Омасе, где будут находиться граждане, ранее использовали для лечения пациентов с Эболой и первых больных COVID-19. Nebraska Medicine является одним из немногих учреждений США, имеющих отделения по работе с чрезвычайно опасными инфекциями.
4 мая сообщалось, что на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем по Атлантическому океану, зафиксировали вспышку хантавирусной инфекции. В результате болезни трое пассажиров умерли, еще по меньшей мере три человека, среди которых члены экипажа, нуждаются в медицинской помощи.
Испанский государственный вещатель TVE сообщал, что круизный лайнер должен пришвартоваться к канарскому острову Тенерифе, ссылаясь на источники в министерстве здравоохранения страны.