МИД Литвы передал ноту протеста российскому послу

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ в Вильнюсе в связи с угрозами сотрудникам иностранных диппредставительств в Киеве, которые звучали при подготовке военного парада 9 мая. Российскому дипломату вручили ноту с решительным протестом в связи с «предупреждением» Москвы о возможных ударах по Киеву, пишет DW.

«Данные заявления российской стороны следует рассматривать как прямую, циничную и беспрецедентную угрозу применения силы в отношении иностранных посольств в Киеве, а также других жителей Киева», - указывается в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

В Вильнюсе подчеркнули, что такие публичные заявления РФ, как и ее продолжающаяся война против Украины, являются грубым нарушением запрета на угрозу силы и других принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

«Делая подобные заявления, Россия тем самым признает, что ее вооруженные силы планируют создать смертельную и бессмысленную угрозу для лиц, находящихся под международной защитой, дипломатов, гражданского населения и гражданской инфраструктуры, то есть продолжать совершать на территории Украины тягчайшие международные преступления», - отметил МИД Литвы.

Российскому представителю также напомнили о нормах международного гуманитарного права, согласно которым военный удар квалифицируется как военное преступление и серьезное нарушение международного гуманитарного права, если известно, что он повлечет за собой случайную гибель или увечья гражданского населения, а также ущерб гражданским объектам.