Фицо отчитают за поездку в Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор в ЕС из-за его поездки в Москву на День Победы, пишет Die Zeit.

Фицо был единственным главой правительства страны ЕС, посетившим Россию по случаю годовщины Победы.

«Роберт Фицо знает, что мы не согласны с этим. <...> Мне жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», — добавил Мерц.

Словацкий премьер приехал в Москву накануне.

9 мая президент России Владимир Путин принял Фицо в Кремле, встреча продлилась более полутора часов.

Во время неформальной беседы Фицо рассказал, что летел в Россию через Чехию, Германию и Швецию, но отметил, что «это все равно лучше, чем на машине». «И на лошади», — пошутил Путин.

Эстония, Латвия, Литва и Польша не разрешили пролет над своей территорией самолета с Фицо, ему пришлось облетать эти страны.