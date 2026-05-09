«Нация в заложниках»: митинги иранцев по всему миру

В выходные дни иранцы в городах по всему миру проводят митинги в поддержку призыва наследного принца Резы Пехлеви протестовать против отключения интернета, массовых арестов и смертных приговоров в Иране.

Митинги проходят под лозунгом «Нация в заложниках», и, по словам организаторов, их цель — привлечь внимание к ограничениям в интернете, введенным исламской республикой, к участившимся арестам и продолжающимся казням граждан.

По данным пресс-службы Резы Пехлеви, некоторые собрания состоялись или начались в субботу, в то время как большинство митингов запланировано на воскресенье, 10 мая.

В Лондоне, Сиднее, Сеуле, Стокгольме, Берлине, Франкфурте, Торонто и Лос-Анджелесе, а также во многих других городах проходят или планируются массовые мероприятия.

В Берлине протестующие планируют пройти маршем от Потсдамской площади к Бранденбургским воротам, а иранцы в Сиднее должны организовать марш от Норт-Гайд-парка до Мартин-Плейс.