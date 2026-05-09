Алиев выступил в Джебраиле
Катастрофа, которую устроил Трамп

Заявление американского сенатора
22:32 771

Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что хочет немедленного прекращения войны с Ираном и поддерживает соглашение, ограничивающее ядерную программу Тегерана. При этом Мерфи предупредил, что любое соглашение, достигнутое президентом Дональдом Трампом, скорее всего, будет «намного хуже», чем ядерная сделка 2015 года, из которой он вышел.

Мерфи заявил, что принятый при Обаме СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) ограничил обогащение урана в Иране до 3%, установил лимит на запасы обогащенного урана и предусматривал регулярные инспекции для контроля за соблюдением условий, при этом Иран обязался никогда не разрабатывать ядерное оружие.

Он заявил, что выход Трампа из соглашения запустил иранскую ядерную программу «на полную мощность», позволив Тегерану добиться ранее недостижимых успехов. 

Мерфи отметил, что до заключения СВПД Иран обогащал уран до 20%, а теперь этот показатель достиг 60%, добавив, что Иран может изготовить бомбу «за несколько месяцев».

Сенатор сказал, что Трамп, по всей видимости, хочет заключить новый СВПД с временным запретом на обогащение урана, но отметил, что вряд ли ему это удастся, поскольку у Ирана теперь есть рычаги влияния, которых у него не было в 2015 году, включая Ормузский пролив и распад прежней международной коалиции, в которую входили Россия и Китай.

Он добавил, что Иран может позволить себе подписать соглашение, ограничивающее его нынешнее обогащение урана, поскольку после выхода Трампа из СВПД Тегеран теперь знает, как производить оружейный уран.

«Никакая сделка не сможет отменить полученные ими знания. Это катастрофа, которую устроил Трамп», — написал Мерфи.

Сенатор также заявил, что Трамп не сможет обеспечить безопасность системы инспекций, созданной при администрации Обамы, поскольку это зависит от международного сотрудничества, добавив, что «ни одна другая страна не доверяет Трампу». 

«Его система инспекций, как и все остальное, к чему он прикасается, будет полна недостатков», — написал он.

Мерфи сообщил, что «некомпетентность» Трампа снизила его ожидания относительно сделки. При этом сенатор считает, что «плохая сделка может быть лучше, чем ее отсутствие», и отсутствие сделки по-прежнему остается наиболее вероятным исходом.

«Но никто не должен забывать, как сильно Трамп и его команда все испортили. Это непростительная некомпетентность», — написал он.

