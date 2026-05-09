Индия испытала Agni

У побережья восточного штата Одиша в Индии прошли летные испытания усовершенствованной версии баллистической ракеты Agni, сообщили в минобороны страны. Разработка оснащена технологией разделяющихся головных частей индивидуального наведения (MIRV).

Ракету протестировали с несколькими боевыми блоками, нацеленными на различные объекты — они расположены на значительном удалении друг от друга в акватории Индийского океана, передает ТАСС. По данным индийского ведомства, технология MIRV позволяет одной ракете доставлять несколько боеголовок к разным целям одновременно.

Министр обороны страны Раджнатх Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок, а также вооруженные силы с успешным испытанием.

Индия — одна из мировых ядерных держав. О наличии в стране ядерного оружия стало известно в конце 1990-х годов, хотя проводить испытания Индия начала еще в 1974 году. На вооружении страны находится несколько баллистических ракет Agni, способных нести ядерный боезаряд, последняя из них — Agni V — может преодолеть расстояние в 8 тыс. км.