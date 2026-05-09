Путин: Украинский конфликт близится к завершению. В Армении сейчас так, как было в Украине

«Власти Армении могли бы провести референдум по вопросу вступления в ЕС, и если народ поддержит его, Россия могла бы начать процесс «цивилизованного развода», - сказал Путин.

По его словам, «в случае с Украиной все также начиналось с вопроса евроинтеграции».

«События в Украине начались после попыток ассоциации Киева с ЕС.

Особого послания от (украинского лидера Владимира) Зеленского не было, я услышал еще раз, что Зеленский готов провести личную встречу, мы никогда не отказывались от этого, тот, кто хочет встретиться - пусть и приезжает в Москву.

Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу», - сказал президент РФ.

Он добавил, что «США явно украинский конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач», отметив, что в Вашингтоне «искренне стремятся к урегулированию, но это прежде всего дело России и Украины».

Путин также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил ему в 2022 году и сказал, что «Украина не может подписывать документы в Стамбуле с пистолетом у виска», и попросил отвести войска от Киева.