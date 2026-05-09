Трамп о скорой сделке с Ираном

Согласно заявлению президента США Дональда Трампа для прессы, Иран демонстрирует реальную готовность к диалогу.
Трамп в интервью французскому телеканалу LCI выразил оптимизм относительно перспектив дипломатического взаимодействия с Ираном.
По словам главы Белого дома, Тегеран проявляет высокую заинтересованность в возобновлении диалога и достижении конкретных договоренностей.
Трамп отметил, что иранская сторона нацелена на подписание соглашения, подчеркнув: «Иран действительно хочет достичь соглашения, и мы ожидаем от них ответа очень скоро».