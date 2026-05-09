Путин назвал желаемого переговорщика между ЕС и Россией

На брифинге вечером 9 мая Путин заявил, что готов видеть переговорщиком от ЕС с Москвой любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

По его словам, Шредер – предпочтительный переговорщик для диалога России и Европы.

Путин высказал версию, что Запад, поддержав Украину, якобы ждал крушения российской государственности за несколько месяцев, а теперь «попал в колею, из которой не может выбраться».

По словам Путина, в Европе уже ищут контакта с Россией, понимают, что «игра на повышение» в российско-украинской войне «будет им дорого стоить».

Кроме того, российский лидер заявил, что США искренне стремятся к урегулированию войны, но это прежде всего дело России и Украины.

Отметим, Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Шрёдер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны с Украиной, а затем еще раз в июле 2022 года. Россия была заинтересована в прекращении войны, уверял он после каждой этой встречи.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шрёдера, но безуспешно. Сообщалось, что Шрёдера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 Мая.

В январе 2026 года Шрёдер выступил за восстановление энергетического сотрудничества с РФ и призвал «не демонизировать Россию», несмотря на ее войну с Украиной.