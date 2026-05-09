Еще один посредник в переговорах США и Ирана

За последние две недели Катар стал центральным игроком в переговорах. Об этом сообщил корреспондент 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американских чиновников и региональные источники.
Согласно сообщению, президент США Дональд Трамп оказывал давление на эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани с целью добиться его помощи в переговорах с Тегераном.
Равид добавил, что Доха неохотно вмешивалась, но в итоге согласилась после нескольких недель давления.
По словам Равида, Пакистан остается главным посредником на переговорах, и Катар не «действует за спиной Исламабада», а присоединяется к региональным усилиям по достижению долгосрочного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном.