Руководство и коллектив Baku Steel Company почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева

В связи со 103-й годовщиной со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство и сотрудники ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC) посетили Аллею почетного захоронения.
Представители компании возложили венок и цветы к могиле Гейдара Алиева, почтив его память с глубоким уважением.
Затем коллектив BSC посетил могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, почтив их память и возложив цветы к их могилам.
Baku Steel Company с глубоким уважением чтит память Общенационального лидера Гейдара Алиева.