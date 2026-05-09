Алиев выступил в Джебраиле
Алиев выступил в Джебраиле

Эпштейн призывает США к срочным действиям
9 мая 2026, 23:51 1152

Джозеф Эпштейн, директор Исследовательского центра Туран в Вашингтоне и старший научный сотрудник Йорктаунского университета, пишет в статье, опубликованной в журнале Newsweek, что Россия пытается «украсть» выборы в Армении, намеченные на 7 июня, и привести к власти олигарха Самвела Карапетяна.

По его мнению, администрация Трампа должна немедленно принять меры для предотвращения этих российских планов, которые угрожают интересам США в регионе и миру между Арменией и Азербайджаном, потому что до критически важных выборов остались недели, а не месяцы.

Автор напоминает, что Россия усиливает свою пропагандистскую кампанию против армянских властей.

В воскресенье Маргарита Симоньян, глава российской государственной телекомпании RT, отреагировала на выступление президента Украины Владимира Зеленского на европейском саммите в Ереване, заявив, что «пора задуматься о защите российского населения и наших интересов в этой стране».

«Защита российского населения» — это именно то оправдание, которое президент Владимир Путин использовал для аннексии Крыма в 2014 году и вторжения в Украину в 2022 году.

Владимир Соловьёв, самый рейтинговый телеведущий России, пошел еще дальше, призвав в эфире к «специальной военной операции» против Армении.

«Это саундтрек к кремлевской кампании, начавшейся в тот момент, когда Ереван повернулся на Запад, и сейчас приближающейся к своему решающему моменту. 7 июня в Армении пройдут выборы.

Парламентские выборы — это референдум по поводу премьер-министра Никола Пашиняна и, что более важно, по вопросу о том, продолжит ли его страна двигаться навстречу Западу и миру или вернется к управляемому конфликту под российским господством.

У Вашингтона есть недели, а не месяцы, чтобы убедиться, что выборы завершатся должным образом», — пишет Эпштейн.

Пропагандистская война разрослась еще больше. Местные специалисты по проверке фактов сообщили о резком увеличении дезинформации, связанной с Россией, в Армении.

Он также рассказал о деятельности лоббистов Самвела Карапетяна в Соединенных Штатах.

Автор статьи пишет, что Карапетян сохранил на своем посту Роберта Амстердама — лоббиста, ранее представлявшего интересы прокремлевского украинского олигарха Вадима Новинского.

Такер Карлсон, известный своей способностью усиливать российские нарративы, принимал у себя антипашиняновских деятелей, включая Амстердама и племянника Карапетяна.

По его словам, нападение распространяется и на сам Вашингтон.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) лоббировал в Конгрессе против Пашиняна и против проекта TRIPP, который его политический директор назвал «неоколониальным корпоративным консорциумом, поддерживаемым США».

CivilNet, ресурс армянской диаспоры, частично финансируемый ЕС, а ранее — USAID, размещает англоязычные программы, в которых Азербайджан упоминается исключительно как «бакинский режим» — язык, используемый армянскими националистами и Тегераном, — называет мирный процесс «финляндизацией» и выдвигает идею о том, что Армения может нанести удар по азербайджанским нефтепроводам.

Это те самые трубопроводы, которые снабжают европейские страны, ищущие альтернативы российским энергоносителям.

«Мирный процесс реален, как и угроза ему. Победа, поддержанная Кремлем 7 июня, будет означать, что администрация Карапетяна будет обязана Москве своим положением и будет выплачивать долг политическими решениями: отложить мирное соглашение, заморозить TRIPP и предоставить России право вето на торговлю с Кавказом, которым она пользовалась целое поколение.

Первое мирное соглашение, заключенное Трампом во время его второго срока, рушится не из-за договора, а из-за голосования», — пишет Эпштейн.

Но, по его мнению, у Вашингтона есть варианты.

Эксперт считает, что Министерство финансов США может ввести санкции против Самвела Карапетяна и высшего руководства партии «Сильная Армения» в соответствии с действующими санкционными полномочиями Соединенных Штатов. 

Министерство финансов также может использовать Указ №14024 — тот самый, который был использован для введения санкций против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, — для проведения направленной из-за рубежа кампании по подрыву демократических выборов.

Кроме того, Вашингтон может привлечь к ответственности членов Конгресса, связанных с ANCA.

ANCA напрямую поддерживает интересы противников США, таких как Россия и Иран. Законодателей, получивших поддержку от ANCA, следует спросить, разделяют ли они мнение группы о том, что TRIPP — это «неоколониальный консорциум».

«Наступление Путина направлено не только против Армении; оно направлено против американской дипломатической интервенции, которая помогла установить мир на Южном Кавказе.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном стало одним из первых знаковых достижений этой администрации. Вопрос о том, сохранится ли оно до 7 июня, решится в течение следующих шести недель — и отчасти тем, что Вашингтон предпримет или не предпримет в период до этого времени», — пишет Джозеф Эпштейн.

