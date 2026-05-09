Джозеф Эпштейн, директор Исследовательского центра Туран в Вашингтоне и старший научный сотрудник Йорктаунского университета, пишет в статье, опубликованной в журнале Newsweek, что Россия пытается «украсть» выборы в Армении, намеченные на 7 июня, и привести к власти олигарха Самвела Карапетяна.

По его мнению, администрация Трампа должна немедленно принять меры для предотвращения этих российских планов, которые угрожают интересам США в регионе и миру между Арменией и Азербайджаном, потому что до критически важных выборов остались недели, а не месяцы. Автор напоминает, что Россия усиливает свою пропагандистскую кампанию против армянских властей. В воскресенье Маргарита Симоньян, глава российской государственной телекомпании RT, отреагировала на выступление президента Украины Владимира Зеленского на европейском саммите в Ереване, заявив, что «пора задуматься о защите российского населения и наших интересов в этой стране». «Защита российского населения» — это именно то оправдание, которое президент Владимир Путин использовал для аннексии Крыма в 2014 году и вторжения в Украину в 2022 году.

Владимир Соловьёв, самый рейтинговый телеведущий России, пошел еще дальше, призвав в эфире к «специальной военной операции» против Армении. «Это саундтрек к кремлевской кампании, начавшейся в тот момент, когда Ереван повернулся на Запад, и сейчас приближающейся к своему решающему моменту. 7 июня в Армении пройдут выборы. Парламентские выборы — это референдум по поводу премьер-министра Никола Пашиняна и, что более важно, по вопросу о том, продолжит ли его страна двигаться навстречу Западу и миру или вернется к управляемому конфликту под российским господством. У Вашингтона есть недели, а не месяцы, чтобы убедиться, что выборы завершатся должным образом», — пишет Эпштейн. Пропагандистская война разрослась еще больше. Местные специалисты по проверке фактов сообщили о резком увеличении дезинформации, связанной с Россией, в Армении. Он также рассказал о деятельности лоббистов Самвела Карапетяна в Соединенных Штатах.

Автор статьи пишет, что Карапетян сохранил на своем посту Роберта Амстердама — лоббиста, ранее представлявшего интересы прокремлевского украинского олигарха Вадима Новинского. Такер Карлсон, известный своей способностью усиливать российские нарративы, принимал у себя антипашиняновских деятелей, включая Амстердама и племянника Карапетяна. По его словам, нападение распространяется и на сам Вашингтон. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) лоббировал в Конгрессе против Пашиняна и против проекта TRIPP, который его политический директор назвал «неоколониальным корпоративным консорциумом, поддерживаемым США». CivilNet, ресурс армянской диаспоры, частично финансируемый ЕС, а ранее — USAID, размещает англоязычные программы, в которых Азербайджан упоминается исключительно как «бакинский режим» — язык, используемый армянскими националистами и Тегераном, — называет мирный процесс «финляндизацией» и выдвигает идею о том, что Армения может нанести удар по азербайджанским нефтепроводам.

Это те самые трубопроводы, которые снабжают европейские страны, ищущие альтернативы российским энергоносителям. «Мирный процесс реален, как и угроза ему. Победа, поддержанная Кремлем 7 июня, будет означать, что администрация Карапетяна будет обязана Москве своим положением и будет выплачивать долг политическими решениями: отложить мирное соглашение, заморозить TRIPP и предоставить России право вето на торговлю с Кавказом, которым она пользовалась целое поколение. Первое мирное соглашение, заключенное Трампом во время его второго срока, рушится не из-за договора, а из-за голосования», — пишет Эпштейн. Но, по его мнению, у Вашингтона есть варианты. Эксперт считает, что Министерство финансов США может ввести санкции против Самвела Карапетяна и высшего руководства партии «Сильная Армения» в соответствии с действующими санкционными полномочиями Соединенных Штатов.