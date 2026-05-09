Израиль построил секретную военную базу в Ираке

Израиль еще до начала недавнего военного столкновения с Ираном возвел полностью засекреченный военный объект в глубине иракской пустыни. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По данным журналистов, строительство велось с ведома официального Вашингтона, однако американские силы не принимали в нем прямого участия.

Созданная база, согласно источнику, стала ключевым звеном в обеспечении израильских воздушных атак по иранским позициям. Объект не ограничивался взлетно-посадочной полосой – он функционировал как полноценный военный комплекс.

На территории базы были развернуты подразделения специального назначения, также там работал центр воздушной логистики. Это позволяло координировать операции и обеспечивать поддержку авиации в удаленном регионе – непосредственно вблизи границы с Ираном.