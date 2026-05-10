Иран хочет получать доход и от подводных кабелей в Ормузе

Иран опубликовал три практических шага для получения дохода от интернет-кабелей в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Подводные волоконно-оптические кабели, проложенные через Ормузский пролив, ежедневно передают финансовые транзакции на сумму более 10 триллионов долларов (включая сообщения SWIFT, операции с акциями и обмен валюты).

Однако эта жизненно важная инфраструктура вышла за рамки традиционного подхода к проливу (судоходство и энергетика), и Иран не получает от нее экономических и суверенных выгод.

В докладе, в котором упоминаются суверенные права Ирана на морское дно и воды Ормузского пролива (в соответствии со статьей 34 Конвенции ООН по морскому праву), предлагаются три практических шага:

- взимание с иностранных компаний платы за первоначальные разрешения и ежегодное их продление;

- обязать технологических гигантов (Meta, Amazon, Microsoft) действовать в соответствии с иранским законодательством;

- передача исключительных прав на ремонт и техническое обслуживание кабелей иранским компаниям.

По мнению авторов, эти меры могут превратить Ормузский пролив в стратегический центр, приносящий законный экономический доход.