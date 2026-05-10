Новый лидер Венгрии сам себе сократил срок

В Венгрии собираются ограничить срок пребывания премьер-министра на его посту. Об этом заявил новый премьер страны Петер Мадьяр.

«Мы начинаем всеобъемлющий пересмотр конституционной системы Венгрии, чтобы гарантировать, что власть никогда больше не будет сконцентрирована на прежнем уровне», — сообщил он на выступлении в парламенте после приведения к присяге в качестве нового главы правительства страны.

Он отметил, что в демократическом государстве власть всегда должна обладать определенными ограничениями. Кроме того, он пообещал укрепить в Венгрии систему сдержек и противовесов.