Что Путин предлагал Ирану для войны с США?

Россия предлагала Ирану вооружить его тысячами оптоволоконных дронов, неуязвимых для средств радиоэлектронной борьбы, для атак на американские войска в Персидском заливе.

Как сообщает The Economist со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ Главного разведывательного управления России (ГРУ), президент РФ Владимир Путин лично предложил Тегерану обучение использованию таких беспилотников против американских солдат. Секретный план предусматривал поставки 5 тысяч дронов малой дальности, а также неуказанного количества более дальнобойных систем со спутниковым наведением.

Согласно 10-страничному проекту ГРУ, план был разработан в первые недели войны, когда рассматривалась возможность наземного вторжения США в Иран. В документе содержались схемы и карта островов у побережья Ирана, включая важный нефтяной терминал Харк, который американские военные планировали захватить. Одна из схем иллюстрирует, как обученные Россией операторы могли бы запускать рои из пяти-шести дронов со скрытых позиций для атаки на американские десантные корабли. Вербовать операторов ГРУ предлагало из примерно 10 тысяч иранских студентов, обучающихся в российских университетах, а также среди таджиков и сирийских алавитов, лояльных свергнутому режиму Башара Асада.

В конце марта западные разведки сообщали, что Россия готовится отправить Ирану модернизированные версии дронов «шахед» собственного производства, лучше приспособленные для обхода ПВО. А представитель западной разведки в беседе с CNN утверждал, что Россия уже обучает Иран тактике применения дронов, отработанной в Украине: пуск «волнами» нескольких аппаратов, постоянно меняющих курс, что позволяет преодолевать системы противовоздушной обороны.