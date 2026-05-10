Санкции за поддержку Ирана

Соединенные Штаты обвинили три спутниковые компании Китая в сотрудничестве с Ираном. Согласно заявлению Госдепартамента, структуры передавали Тегерану спутниковые снимки, на которых запечатлены позиции сил США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

В Госдепе считают, что эти данные могли использоваться для ракетных ударов и налетов БПЛА.

Под санкции попали компания The Earth Eye, оператор наземных станций спутниковой связи; MizarVision, фирма в сфере геопространственной разведки; и Chang Guang Satellite Technology, которая занимается коммерческой спутниковой съемкой.

Financial Times отмечает, что санкции введены за несколько дней до визита президента США Дональда Трампа в Китай. На 14-15 мая у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.