Министр культуры Италии: В Венеции «победил Путин»

Накануне в Венеции для широкой публики открылась 61-я биеннале современного искусства после нескольких дней протестов против участия в ней России и Израиля.

Жюри биеннале несколько дней назад ушло в отставку из-за критики вокруг участия в выставке российского и израильского павильонов, исключив Россию и Израиль из числа претендентов на награды.

Deutsche Welle пишет, что 9 мая не состоялась традиционная официальная церемония открытия биеннале. Из-за отсутствия жюри определять победителей будет публика, а награды им вручат лишь в ноябре, после официального закрытия биеннале.