Министр культуры Италии: В Венеции «победил Путин»

Накануне в Венеции для широкой публики открылась 61-я биеннале современного искусства после нескольких дней протестов против участия в ней России и Израиля.
Жюри биеннале несколько дней назад ушло в отставку из-за критики вокруг участия в выставке российского и израильского павильонов, исключив Россию и Израиль из числа претендентов на награды.
Deutsche Welle пишет, что 9 мая не состоялась традиционная официальная церемония открытия биеннале. Из-за отсутствия жюри определять победителей будет публика, а награды им вручат лишь в ноябре, после официального закрытия биеннале.
В интервью газете Corriere della Sera министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что на биеннале в этом году «победил (президент РФ Владимир) Путин». С этим согласны не все политики страны: ультраправый вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Венецию накануне открытия биеннале посетил российский павильон и поддержал директора биеннале, правого публициста Пьетранджело Буттафуоко, который пожаловался на «нетерпимость» и «цензуру» в связи с участием РФ и Израиля, отмечает DW.
Организаторы биеннале решили открыть павильон РФ только с 6 по 8 мая для приглашенных гостей, когда в нем проходил непрерывный звуковой перформанс «Дерево, укорененное в небе». С 9 мая, когда биеннале открылась для широкой публики, павильон закрыли.
Решение организаторов допустить РФ на биеннале подверглось резкой критике со стороны Евросоюза и Украины. Российским павильоном на биеннале управляет компания Smart Art, основанная Екатериной Винокуровой и Анастасией Карнеевой.