В мире еще один дефицит

Война в Иране, блокирование поставок через Ормузский пролив, а также китайские экспортные ограничения привели к дефициту серной кислоты – самого широко используемого промышленного химиката в мире. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, конфликт в Персидском заливе нарушил поставки серы – ключевого сырья для серной кислоты, которое получают при переработке нефти и газа. Кроме этого, Пекин стремится сдержать внутренние цены на удобрения и защитить продовольственную безопасность. В результате цены на серную кислоту резко выросли, а страны, зависящие от импорта, столкнулись с перебоями.