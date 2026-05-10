В мире еще один дефицит

Война в Иране, блокирование поставок через Ормузский пролив, а также китайские экспортные ограничения привели к дефициту серной кислоты – самого широко используемого промышленного химиката в мире. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, конфликт в Персидском заливе нарушил поставки серы – ключевого сырья для серной кислоты, которое получают при переработке нефти и газа. Кроме этого, Пекин стремится сдержать внутренние цены на удобрения и защитить продовольственную безопасность. В результате цены на серную кислоту резко выросли, а страны, зависящие от импорта, столкнулись с перебоями.
Особенно уязвимыми оказались металлургия и производство компонентов для электромобилей. В Индонезии, крупнейшем мировом производителе никеля, из-за нехватки серы замедлилась работа предприятий, использующих серную кислоту для переработки руды. В Чили, где серная кислота нужна для добычи меди, цены на нее, по данным WSJ, более чем удвоились.
Соучредитель и гендиректор стартапа по переработке металлов Valor Кунал Синха рассказал WSJ, что транспортировка серной кислоты затруднительна и дорога из-за ее высокой коррозионной активности. Он также отметил, что обычно поставки вещества запланированы на несколько недель или месяц, поскольку она требует бережного обращения и специальных резервуаров.