Трамп дал слово Нетаньяху

Отмечается, что в Израиле внимательно следят за ожидаемым решением Трампа по переговорам с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Вашингтон не пойдет на компромисс с Ираном по вопросу обогащенного урана. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

По сведениям 13-го канала, в ходе последних обсуждений представители армии и разведки представляли Нетаньяху более жесткие позиции в отношении Ирана. В ЦАХАЛ считают нынешнее состояние иранских военных возможностей «оперативной возможностью» для возобновления ударов и «завершения миссии». В «Моссаде» полагают, что новая война может ускорить падение иранского режима. При этом, отмечает источник телеканала, руководство Израиля старается не выглядеть паникующим и не создавать впечатление, будто оно давит на Вашингтон, добиваясь военной эскалации.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут «очень хорошо» и что война может «быстро закончиться». Одним из центральных вопросов остается судьба запасов высокообогащенного урана: Трамп заявил, что США «получат уран» от Ирана, при этом Тегеран отрицает готовность передать уран американцам.

На днях госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение Вашингтона и надеются, что это приведет к серьезным переговорам. По состоянию на 9 мая ответ от Ирана пока не поступил.