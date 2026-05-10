«Четвертая сверхдержава мира» грозит «неожиданными вариантами» войны

Иран подготовил для США «неожиданные варианты» в случае нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие, утверждает представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

«Если (США) снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами… Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы», - сказал Акранимия в интервью агентству IRNA.

Если конфликт затронет эти новые сферы, то Тегерану удастся «застать врага врасплох», так как Вашингтон якобы не сможет предвидеть такого развития событий, утверждает представитель иранской армии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) тем временем предупредил, что готов в любой момент нанести удар по американским целям в случае новых атак против иранских танкеров, передает Press TV.

«Ракеты и беспилотники КСИР нацелены на американские объекты и корабли противника в регионе и мы ждем приказа на открытие огня», - заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Сардар Мусави. «Любое нападение на иранские танкеры и торговые суда приведет к массированному удару по американским объектам в регионе и вражеским кораблям», - утверждается в заявлении.

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Саид Сиах-Сарани же заявил, что в случае нападения Иран не допустит никаких поставок нефти через Ормузский пролив.

А командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани предупредил, что легкие подводные лодки находятся в Ормузском проливе в состоянии «боевой готовности». Он сказал, что подводные лодки могут оставаться на морском дне в течение длительного времени, а также «отслеживать и уничтожать вражеские суда».