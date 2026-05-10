«Четвертая сверхдержава мира» грозит «неожиданными вариантами» войны

Иран подготовил для США «неожиданные варианты» в случае нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие, утверждает представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
«Если (США) снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами… Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы», - сказал Акранимия в интервью агентству IRNA.
Если конфликт затронет эти новые сферы, то Тегерану удастся «застать врага врасплох», так как Вашингтон якобы не сможет предвидеть такого развития событий, утверждает представитель иранской армии.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) тем временем предупредил, что готов в любой момент нанести удар по американским целям в случае новых атак против иранских танкеров, передает Press TV.
«Ракеты и беспилотники КСИР нацелены на американские объекты и корабли противника в регионе и мы ждем приказа на открытие огня», - заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Сардар Мусави. «Любое нападение на иранские танкеры и торговые суда приведет к массированному удару по американским объектам в регионе и вражеским кораблям», - утверждается в заявлении.
Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Саид Сиах-Сарани же заявил, что в случае нападения Иран не допустит никаких поставок нефти через Ормузский пролив.
А командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани предупредил, что легкие подводные лодки находятся в Ормузском проливе в состоянии «боевой готовности». Он сказал, что подводные лодки могут оставаться на морском дне в течение длительного времени, а также «отслеживать и уничтожать вражеские суда».
* * * 09:59
Иран «официально стал четвертой сверхдержавой мира», заявил в воскресенье заместитель спикера иранского парламента Хамидреза Хаджи Бабаи. Его слова приводит Iran International.
Вице-спикер утверждает, что контроль над Ормузским проливом «навсегда принадлежит иранской нации».
«Сегодня Ормузский пролив навсегда принадлежит великой нации Ирана, и ни одно судно или нефтяной танкер не могут пройти через него без разрешения Ирана», — заявил Бабаи.
Тем временем по сообщению агентства IRNA, представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил, что «противник не смог достичь ни одной из своих целей» и потерпел поражение в войне.
«Современные войны в основном оцениваются по степени достижения поставленных целей, — сказал Акраминия. — Поскольку противник не достиг заявленных целей, он потерпел решающее поражение и отставание».
На днях официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в ответ на вопрос журналистки о том, как Тегеран противостоит Соединенным Штатам, обладающим военным и экономическим потенциалом, заявил, что исламская республика также является «сверхдержавой». «Мы тоже сверхдержава», – коротко ответил Багаи на реплику корреспондента.
Представитель иранских вооруженных сил Абольфазл Шекарчи заявил в воскресенье, что любая страна, предпринимающая действия против Ирана, столкнется с «решительным ответом» со стороны иранских вооруженных сил.