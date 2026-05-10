Лайнер с хантавирусом прибыл к Канарам. ВОЗ успокаивает: Никакой новой пандемии

Круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов, на котором была выявлена вспышка хантавируса, в воскресенье утром прибыл в порт Гранадилья на острове Тенерифе (крупнейший и самый населенный остров принадлежащего Испании Канарского архипелага), где идет подготовка к эвакуации пассажиров и части экипажа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). На борту судна около 150 человек из более чем 15 стран, включая 17 граждан США. По данным ВОЗ, хантавирус на судне был выявлен у восьми человек, трое пассажиров - супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии - скончались.

В ВОЗ уточнили, что на момент прибытия судна ни у одного из оставшихся на борту людей симптомов заболевания не наблюдалось. Эвакуация будет проводиться малыми группами на шлюпках вместимостью 5-10 человек. Операцию координируют ВОЗ и другие международные медицинские структуры. После высадки пассажиров на борту останется минимальный экипаж, который примет необходимые запасы и направится в Роттердам. Сначала на берег сойдут 14 граждан Испании, которых отвезут в Мадрид на карантин. Все они будут в масках FFP2. Покидающим судно запретят брать с собой багаж – его отправят в Нидерланды для дезинфекции. Им можно будет иметь при себе только предметы первой необходимости, мобильный телефон, зарядное устройство и документы. пишет RFI Оператор судна Oceanwide Expeditions сообщил, что 32 пассажира сошли с лайнера на острове Святой Елены еще до выявления вспышки. Американцы, вернувшиеся в США ранее, находятся под наблюдением региональных органов здравоохранения.