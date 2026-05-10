Лайнер с хантавирусом прибыл к Канарам. ВОЗ успокаивает: Никакой новой пандемии

Круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов, на котором была выявлена вспышка хантавируса, в воскресенье утром прибыл в порт Гранадилья на острове Тенерифе (крупнейший и самый населенный остров принадлежащего Испании Канарского архипелага), где идет подготовка к эвакуации пассажиров и части экипажа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
На борту судна около 150 человек из более чем 15 стран, включая 17 граждан США. По данным ВОЗ, хантавирус на судне был выявлен у восьми человек, трое пассажиров - супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии - скончались.
В ВОЗ уточнили, что на момент прибытия судна ни у одного из оставшихся на борту людей симптомов заболевания не наблюдалось. Эвакуация будет проводиться малыми группами на шлюпках вместимостью 5-10 человек. Операцию координируют ВОЗ и другие международные медицинские структуры. После высадки пассажиров на борту останется минимальный экипаж, который примет необходимые запасы и направится в Роттердам. Сначала на берег сойдут 14 граждан Испании, которых отвезут в Мадрид на карантин. Все они будут в масках FFP2. Покидающим судно запретят брать с собой багаж – его отправят в Нидерланды для дезинфекции. Им можно будет иметь при себе только предметы первой необходимости, мобильный телефон, зарядное устройство и документы. пишет RFI
Оператор судна Oceanwide Expeditions сообщил, что 32 пассажира сошли с лайнера на острове Святой Елены еще до выявления вспышки. Американцы, вернувшиеся в США ранее, находятся под наблюдением региональных органов здравоохранения.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 9 мая прибыл на остров Тенерифе, чтобы лично проконтролировать эвакуацию пассажиров и членов экипажа круизного лайнера MV Hondius. «Я хочу, чтобы вы меня четко услышали: это не очередной COVID. Текущий риск для здоровья населения от хантавируса остается низким. Мы с коллегами уже однозначно заявляли это, и теперь я скажу это вам снова», — сказал он, обращаясь к местным жителям.
Некоторые из них ранее вышли на акции протеста, опасаясь прибытия на архипелаг зараженных хантавирусом.
Вместе с Гебрейесусом на Тенерифе прилетели министр здравоохранения Испании Моника Гарсия и министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка. Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды уже заявили, что направят на Тенерифе борты для эвакуации своих граждан. Самолеты также отправят Евросоюз, США и Великобритания.
Хантавирус — легочное заболевание, которое передается человеку от грызунов при непосредственном контакте или через их слюну, экскременты и мочу. В данном случае речь идет о редком южноамериканском штамме Андес, инкубационный период которого длится до шести недель. У заболевшего человека появляются симптомы, похожие на грипп — в том числе высокая температура и боль в мышцах. Впоследствии инфекция поражает легкие и почки. Хантавирусный легочный синдром заканчивается летально примерно в половине случаев. Универсальных лекарств или вакцин от этого вируса пока не существует.
В ВОЗ подчеркивают, что человечеству не грозит новая пандемия, так как хантавирус не похож на коронавирус и не распространяется воздушно-капельным путем. ВОЗ отмечает, что риск для населения остается низким. По данным организации, штамм Андес - единственный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку, однако для заражения требуется тесный контакт.