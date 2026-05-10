Боевики пошли на штурм в Пакистане: много убитых полицейских

На северо-западе Пакистана боевики атаковали полицейский блокпост: погибли по меньшей мере 12 сотрудников полиции, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию. Пакистанское издание Dawn передает, что погибли 15 полицейских, трое ранены.

Нападение началось с того, что террорист-смертник протаранил пост на заминированном автомобиле. После взрыва на территорию ворвалась группа боевиков, которые открыли огонь. По данным источников агентства, нападавшие использовали не только тяжелое вооружение, но и БПЛА. После боевики отступили, захватив с собой оружие и нескольких сотрудников полиции. Официально пропавшим без вести числится один человек. Трое полицейских выжили, но получили ранения, они были доставлены в больницу.

Взрыв полностью разрушил пост, связь с ним на время прервалась. Среди мирного населения жертвы на данный момент не зафиксированы.

Полиция квалифицирует произошедшее как самоподрыв террриста-смертника с последующим наземным нападением. Ни одна террористическая группировка пока на себя ответственность за атаку не взяла.

Регион Хайбер-Пахтунхва захлестнула волна террористической активности, отмечает AFP. Исламабад обвиняет Кабул в поддержке экстремистов, при этом руководство «Талибана» эти обвинения отвергает.