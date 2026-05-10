Азербайджан стал крупнейшим поставщиком яблок в Россию

Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию: по итогам 2025 года страны ввезли на 60 и 50 миллионов долларов соответственно, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Кроме того, в топ-5 яблочных экспортеров вошли Сербия (41,8 миллиона долларов), Молдова (36,8 миллиона долларов) и ЮАР (26,9 миллиона долларов).

Россия на крупные суммы закупает яблоки также из Грузии (12,9 миллиона долларов), импорт из Казахстана и Турции достигает примерно одинаковой суммы (7,6 и 7,2 миллиона долларов соответственно).