Фицо: «Алиев сказал правду». Ильхам Алиев: «Благодарю за правдивые мысли об Азербайджане»

«Дорогой Роберт, благодарю Вас за правдивые и ценные мысли об Азербайджане. Высоко ценю наше партнерство. Еще раз выражаю признательность за гостеприимство, оказанное в ходе моего визита в Словакию, и с нетерпением жду скорейшей встречи с Вами в Баку», - говорится в публикации президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев опубликовал на своей странице в сети X пост в связи с добрыми словами об Азербайджане, высказанными премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видео, опубликованном с борта правительственного самолета, рассказывая об итогах своих поездок в Москву и Ереван, упомянул заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, с которыми глава государства выступил в онлайн-формате на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

«В Ереване я стал свидетелем примера суверенной внешней политики — на этот раз со стороны Азербайджана, президент которого резко раскритиковал Европейский парламент за различные декларации и резолюции, принятые против страны», — сказал Фицо.

По словам Фицо, «президент Алиев сказал правду, заявив, что Европарламенту следует прежде всего заниматься европейскими проблемами — а у нас их более чем достаточно, — а не распространять ложь и вмешиваться в дела других».