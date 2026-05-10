Иранский беспилотник, демаркация границы, выборы в Армении: заявления Байрамова

Джейхун Байрамов напомнил, что азербайджанская сторона незамедлительно отреагировала на этот инцидент, были осуществлены многочисленные контакты с Ираном. «Президент Ирана позвонил господину президенту (Азербайджана Ильхаму Алиеву). У меня также состоялось несколько телефонных разговоров с министром иностранных дел Ирана (Аббасом Аракчи). Иранская сторона утверждает, что ракеты и дроны не были запущены с иранской стороны. Их позиция заключается в том, что была осуществлена провокация со стороны каких-то третьих стран. По данному вопросу также состоялось несколько контактов по военной линии», - сказал глава МИД.

Иран пообещал Азербайджану провести расследование в связи с инцидентом с дроном, запущенным в направлении Нахчывана, заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов, коснулся и процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы: «Это не процесс, который можно реализовать за короткий промежуток времени. Здесь много технических вопросов, и работа продолжается».

Напомнив о визите азербайджанской делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым в Армению 29 апреля, глава МИД сообщил, что в ходе встречи были согласованы три документа, определяющие процедуру и регламент дальнейшей работы.

Министр иностранных дел Азербайджана, говоря о парламентских выборах в Армении, которые пройдут 7 июня, сказал, что «фактически формирование правительства зависит от результатов этих выборов, там идет напряженная борьба. Различные политические группы используют разные средства в период предвыборной кампании. В Армении, к сожалению, до сих пор есть лица с реваншистским мышлением по отношению к Азербайджану, и они открыто демонстрируют это в ходе предвыборной кампании. Конечно, мы понимаем, что это не может привести ни к каким положительным результатам для Армении. Мы полагаем, что армянские избиратели дадут этому правильную оценку…» - сказал Джейхун Байрамов.

Глава МИД добавил, что Азербайджан, будучи региональным лидером, продолжит проводить политику, соответствующую своим национальным интересам: «Азербайджанское государство внимательно следит за процессами и строит свою политику, в первую очередь, на основе своих национальных интересов».