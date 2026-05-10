Саудиты заявили о рекордной прибыли от нефти

Компания Saudi Aramco заявила о росте прибыли в первом квартале, который превзошел ожидания аналитиков, после того как война с Ираном привела к повышению цен на нефть и топливо.

Об этом в воскресенье сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Согласно информации, скорректированная чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 33,6 миллиарда долларов.

Несмотря на блокировку Ормузского пролива, который затруднил транспортировку нефти Саудовской Аравии, Saudi Aramco перенаправила часть экспортных потоков в альтернативные порты в Красное море. Кроме того, Saudi Aramco заявила, что ее Восточно-Западный трубопровод работает на полную мощность с транспортной способностью 7 миллионов баррелей в день.