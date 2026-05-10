Фицо после визита в Москву: Зеленский должен позвонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, если заинтересован во встрече с российским коллегой. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Премьер Словакии рассказал, что «передал российскому президенту послание от президента Украины».

«Он (Зеленский – ред.) сказал мне в понедельник в Армении на нашей личной встрече, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате», – рассказал Фицо.

В то же время Фицо публично объявил ответ, который дал президент РФ на послание украинского лидера: «Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону».

Фицо одобрительно отозвался о продлении прекращения огня до 11 мая: «Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо – дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство».

Фицо также заявил, что «отвергает новый железный занавес между ЕС и Россией» и «заинтересован в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой».