У адвокатов Открытые двери: бесплатная юридическая помощь

По случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики в рамках дня Открытых дверей проведена акция бесплатной юридической помощи.

Так, 8 мая адвокаты бюро Pro Bono, бюро Prospekt, бюро Prestij, Бакинского адвокатского бюро №10, Бакинского адвокатского бюро №13, Гянджинского регионального адвокатского бюро, Шекинского регионального адвокатского бюро, Ширванского регионального адвокатского бюро, Джалилабадского районного адвокатского бюро, Имишлинского районного адвокатского бюро, а также члены Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики оказали гражданам бесплатную юридическую помощь.

Адвокатами были предоставлены юридические консультации 114 гражданам, также подготовлены соответствующие письменные заявления.

Большинство обращений граждан касались административных дел, права собственности, установления юридического факта, пенсионного обеспечения, кредитных споров, жилищного обеспечения, других социальных вопросов.

В завершение граждане поблагодарили за оказанную им юридическую помощь.