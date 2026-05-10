Иран обещает «трудности» союзникам Америки

Любая страна, применяющая санкции США против Ирана, столкнется «с трудностями» при прохождении через Ормузский пролив, предупредил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Суда из стран, соблюдающих санкции США против Ирана, начиная с настоящего момента, будут испытывать трудности при пересечении Ормузского пролива», - сказал он.

Акраминия также отметил, что военный конфликт против США и Израиля заставил Иран «использовать геополитический потенциал Ормузского пролива» и теперь исламская республика «осуществляет суверенитет» над ним. Он добавил, что теперь любое судно, желающее пройти через пролив, должно «согласовывать с Ираном свои действия». По словам представителя армии, эти шаги «могут принести Ирану много пользы».