Второй день «перемирия»: Украина и Россия обвиняют друг друга

Только в Запорожской области за сутки россияне нанесли 780 ударов по 33 населенным пунктам. В результате один человек убит, еще трое ранены в Запорожском и Пологовском районах, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Кроме того, отмечается в заявлении, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Отмечены бои на Северо-Слобожанском и Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Краматорском, Константиновском и Покровском направлениях.

За сутки 9 мая российские силы применили 7704 дрона-камикадзе и произвели 2021 обстрел украинских населенных пунктов и позиций ВСУ, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня, заявил в воскресенье, 10 мая, Генштаб ВСУ.

9 мая беспилотники ударили по Индустриальному району Харькова, заявлял глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, один из дронов попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома. Пострадали пять человек.

По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в субботу в результате ударов ВС РФ ранения получили четверо жителей Донбасса, в том числе в Дружковке, Константиновке и Доброполье. «Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса», — написал он.

Также ударам подверглись Херсон и 16 населенных пунктов области, доложил глава ОВА Александр Прокудин. По его данным, пострадали семь человек, включая одного ребенка. Удары пришлись «по критической и социальной инфраструктуре», были повреждены восемь частных домов и многоэтажка.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что начиная с полуночи российские войска атаковали Украину 27 беспилотниками разных типов, в числе которых были ударные «Шахеды». В ВСУ утверждают, что все 27 дронов были сбиты и попаданий не зафиксировано.

В Минобороны РФ в воскресенье заявили, что «Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов».

По утверждению ведомства, за истекшие сутки «ВСУ совершили 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков». Также украинские силы «нанесли 6 331 удар с использованием беспилотников».

Трехдневное перемирие между Россией и Украиной (с 9 по 11 мая) объявил Дональд Трамп — за несколько часов до начала парада в честь Дня Победы в Москве. По словам президента США, перемирие было его инициативой, которую Украина и Россия поддержали. Парад прошел без инцидентов, а после него, вечером 9 мая, Путин вышел к журналистам и заявил, что, по его мнению, «дело идет к завершению» войны с Украиной. Помощник Путина Юрий Ушаков при этом уточнял, что перемирие не будет продлеваться после 11 мая.